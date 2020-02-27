Антирекорд цен на нефть марок Brent и WTI

Цены на нефть марок Brent и WTI опустились до минимума за 13 месяцев на фоне опасений масштабного распространения коронавируса за пределами Азии. И это антирекорд.Инвесторы надеются, что на встрече ОПЕК в начале марта входящие в организацию страны поддержат цены на сырье, решившись на дальнейшее сокращение добычи.



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