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Антирекорды Байдена - почти две трети американцев не приветствуют политику Белого дома
Рейтинг общественного одобрения Джо Байдена в этом месяце упал до самого низкого уровня прошедших двух лет - слетел на 36 %. Такие данные приводит издание Рейтер.
Почти две трети американцев не приветствуют политику Белого дома. А согласно отчету Федеральной резервной службы, почти 70 % американцев столкнулись с ухудшением финансового положения, каждый пятый твердит о значительном снижении качества жизни при администрации Байдена.
"Байден - ходячий мертвец. Он отличный фронтмен. Мировые лидеры уже открывают шампанское, потому что самые странные политические шаги были предприняты человеком, чьи дни уже сочтены. Недовольство в стране, повышение цен, мировые войны - Байден и его помощники ничего с этим не делают", - заметила телеведущая Шанель Рион.
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