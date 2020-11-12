Антирекорды COVID-19. Новый карантин в Великобритании продлится до начала декабря

Число инфицированных коронавирусом в Италии превысило миллион - при выявлении почти 33 тысяч новых случаев заражения за минувшие сутки. По данным Минздрава страны, за вчерашний день скончались 623 COVID-пациента.

А Великобритания стала пятой страной в мире, где зафиксировали более50 тысяч смертей из-за коронавируса после США, Бразилии, Индии и Мексики. Это самый высокий показатель смертности в Европе. Власти Соединенного Королевства решили, что единственный способ избежать резкого роста летальности - новый карантин. Продлится он до начала декабря. К слову, в штатах также суточный рекорд - более 140 тысяч.