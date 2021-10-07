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Антирекорды смертности от COVID-19
США, Бразилия и Индия остаются мировыми лидерами по количеству смертей от коронавируса. В США жертвами COVID-19 стали более 700 тысяч человек. В Бразилии эта отметка вплотную приблизилась к 600 тысячам. А в Индии от болезни умерли 450 тысяч.
Коронавирус в Восточной Европе и России
Непростая ситуация и у наших соседей. Латвия из-за роста заболеваний и работающей на износ системы здравоохранения может обратиться за международной помощью и развернуть полевой госпиталь.
Не все гладко в России. Там вакцинацию прошла лишь треть жителей. В РФ поставлен новый суточный антирекорд: число погибших от коронавируса превысило 900 человек.
Лихорадит и украинцев. Из-за ухудшения эпидситуации карантин в стране планируют ужесточить. С воскресенья в красную зону могут перейти Харьковская и Херсонская области. Это значит, что уже на следующей неделе в этих регионах будет введен режим локдауна.
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