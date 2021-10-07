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Антирейтинги президента Дж. Байдена бьют рекорды
Антирейтинги американского президента Байдена бьют рекорды: хозяин Белого дома теряет поддержку граждан впечатляющими темпами, приблизительно, на 5 % еженедельно. Последний опрос свидетельствует, что теперь политику Байдена поддерживают лишь 38 % американцев -против 42 в конце сентября. При этом президентом недовольны 58 % опрошенных. В том числе, это экономические провалы лидера страны, его внешнеполитическая беспомощность, а также бессилие урегулировать иммиграционный кризис. Росту неуверенности американцев способствуют события последней недели. Сейчас в Штатах много говорят о дефолте - Байден даже объявил, что это может привести к краху доллара.
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