Антирейтинги президента Дж. Байдена бьют рекорды

Антирейтинги американского президента Байдена бьют рекорды: хозяин Белого дома теряет поддержку граждан впечатляющими темпами, приблизительно, на 5 % еженедельно. Последний опрос свидетельствует, что теперь политику Байдена поддерживают лишь 38 % американцев -против 42 в конце сентября. При этом президентом недовольны 58 % опрошенных. В том числе, это экономические провалы лидера страны, его внешнеполитическая беспомощность, а также бессилие урегулировать иммиграционный кризис. Росту неуверенности американцев способствуют события последней недели. Сейчас в Штатах много говорят о дефолте - Байден даже объявил, что это может привести к краху доллара.