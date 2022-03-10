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Антироссийские санкции обернутся для Запада инфляционным шоком
Запад получит инфляционный шок из-за санкций против России. Шведские экономисты прогнозируют, что в еврозоне и США ключевой показатель инфляции достигнет 7-8 %. Наиболее очевидно санкционное давление Запада проявляется в ценах на электроэнергию и топливо, и страдает от этого прежде всего рядовой потребитель. В Берлине с 1 мая газ дорожает на 26 % - об этом сообщает компания GASAG. А итальянские рыбаки из-за дороговизны топлива даже перестали выходить в море - стоимость горючего увеличилась почти в 3 раза.
Ежедневно повышаются цены на топливо и во Франции: на улицах городов начали вспыхивать стихийные акции протеста. Демонстранты блокируют нефтеперерабатывающие заводы, требуя вернуть прежние цены. Шокированы стремительным ростом стоимости бензина и американцы - им невдомек, что это сам Байден заблокировал поставки российского топлива.
Мы заинтересованы в поддержании стабильных поставок энергии во всем мире. В том числе за счет наших дипломатических усилий. Это имеет место, когда речь идет о Венесуэле, а также о других странах по всему миру, где у нас есть множество интересов, и мы используем дипломатию, чтобы попытаться их продвигать.
Евросоюз достиг предела санкционных возможностей
Даже Евросоюз начинает признавать, что достиг предела своих возможностей в финансовых санкциях против России. Этот факт озвучил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Также он сообщил, что Евросоюз, как и США, не будет поставлять истребители Украине. Возможно, и в Брюсселе поняли, что лучше избегать сценариев, которые могут привести к третьей мировой войне.
Латвия останется без забора
К слову, подрядчик по строительству заграждений на границе между Латвией и Беларусью отозвал заявку из-за опасности последствий антироссийских и антибелорусских санкций. Ограничения изменили возможности доставки сырья и положение на рынке металлообработки и увеличили расходы на топливо - так что, компания-подрядчик спешит удалиться.
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