Антироссийские санкции обернутся для Запада инфляционным шоком

Мы заинтересованы в поддержании стабильных поставок энергии во всем мире. В том числе за счет наших дипломатических усилий. Это имеет место, когда речь идет о Венесуэле, а также о других странах по всему миру, где у нас есть множество интересов, и мы используем дипломатию, чтобы попытаться их продвигать.

Энтони Блинкен, госсекретарь США