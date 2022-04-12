Антироссийские санкции приводят к значительным проблемам в мировом продовольствии

На Россию приходится пятая часть экспорта зерна на планете. Из-за экономической блокады поставки в прежних объемах под угрозой. В этом случае голод угрожает многим странам. Первый удар придется на Ближний Восток и Африку. Однако последствия своих необдуманных поступков ощущают уже сегодня и государства - отправители санкций. Проблему усугубляет и то, что многие регионы мира страдают от засухи и неурожая.