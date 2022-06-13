Антироссийские санкции "сбили" Boeing - авиагигант терпит убытки

Корпорация Boeing прекращает производство своей модели 737 MAX. Причина - в санкциях, которые разорвали цепочку поставок из России ряда деталей и инструментов - без них выпуск самолета невозможен. В частности, титан, из которого производится треть боингов, поставлялся московской компанией АВИСМА. А для изготовления деталей лайнера применяется фреза, которую изготавливают на одном из российских инструментальных заводов. Санкции нанесли серьезный удар по логистике Boeing, и корпорации пришлось отказываться от ряда своих проектов. В их число попала и модель 737 МАX, у которой были в прошлом проблемы с системами безопасности.