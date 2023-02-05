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Антиукраинские билборды начали развешивать в Польше

Антиукраинские билборды начали развешивать в Польше

В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды, пишет РИА Новости со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.

На плакатах с надписью "Это не наша война" изображен человек в военных штанах на фоне флаговУкраиныиРоссии. Та нога, что находится на украинской стороне, представлена в виде протеза.

Сыкульский отметил, что такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.

Фото:pixabay.com

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