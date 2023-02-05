Антиукраинские билборды начали развешивать в Польше

В польском городе Ченстохова появились антиукраинские рекламные билборды, пишет РИА Новости со ссылкой на политического активиста Лешека Сыкульского.



На плакатах с надписью "Это не наша война" изображен человек в военных штанах на фоне флаговУкраиныиРоссии. Та нога, что находится на украинской стороне, представлена в виде протеза.



Сыкульский отметил, что такие билборды планируется разместить на всей территории Польши.



Фото:pixabay.com