Антивоенная демонстрация в Вене переросла в стычки с полицией.

Люди вышли на акцию против расширения военных расходов, сокращения финансирования университетов и роста стоимости жизни. Силовики пустили в ход дубинки и перцовый газ.

Сегодняшние выступления - это часть международной молодежной забастовки под лозунгом: "Борьба за наше будущее, а не за ваши войны".

Более 50 молодежных и студенческих организаций призвали к протестам более чем в 25 странах, включая Францию, Германию, Италию, Испанию, Бельгию и Великобританию.