Антивоенная организация PeaceLink требует отменить ядерные учения НАТО

Итальянцы требуют немедленно отменить масштабные ядерные учения НАТО "Стойкий полдень". Петицию на международной платформе разместила известная антивоенная организация PeaceLink.

В ней сказано, что учения по отработке сценариев ядерной войны с участием 17 стран в условиях критической геополитической напряженности - это прямая эскалация.

Активисты призывают руководство Италии отозвать свое согласие на использование национальных авиабаз для таких учений.