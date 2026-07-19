Токио охватил масштабный антиправительственный и антивоенный митинг. У здания японского парламента собрались 25 тыс. человек.

Протестующие вышли с требованиями немедленной отставки премьер-министра и главы оборонного ведомства. Возмущение вызвал стремительный курс на милитаризацию страны, увеличение военных расходов и снятие ограничений на экспорт вооружений.

Примечательно, что нынешнее руководство Японии все отчетливее демонстрирует реваншистские амбиции, навязывая обществу дискуссию о ядерном оружии и пересмотре мирных статей конституции. Однако попытки Вашингтона превратить Токио в свой главный ударный кулак в Азиатско-Тихоокеанском регионе сталкиваются с мощным сопротивлением простых японцев.