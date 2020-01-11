Антивоенные митинги в центре Лондона

Говорить о том, какое влияние окажут последние события на кризис на Ближнем Востоке, пока, конечно, рано. К деэскалации конфликта призывает Генсек ООН Антониу Гутерриш. В центре Лондона сегодня прошли антивоенные митинги. Их участники отмечают, что ситуация в регионе остается крайне напряженной после гибели иранского генерала Касема Сулеймани в результате авиаудара американцев по аэропорту Багдада. Ранее митинги с призывами остановить войну прошли во многих городах США.



