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Антивоенный митинг прошел в Берлине

На митинг против конфликта в Украине и поставок оружия вышли жители Германии.

Протестующие в Берлине несли плакаты с лозунгами "Вы не защищаете свободу войной!", "Мир сейчас! Без оружия!", "Дипломаты вместо гранат", требуя проведения мирных переговоров.

Для избежания беспорядков к месту событий стянули дополнительные силы полиции.

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