Антивоенный митинг прошел в Берлине

На митинг против конфликта в Украине и поставок оружия вышли жители Германии.

Протестующие в Берлине несли плакаты с лозунгами "Вы не защищаете свободу войной!", "Мир сейчас! Без оружия!", "Дипломаты вместо гранат", требуя проведения мирных переговоров.