AP: Администрация Трампа отзывает глав 29 зарубежных диппредставительств, назначенных при Байдене

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение отозвать некоторых карьерных дипломатов, занимающих руководящие должности, почти из 30 зарубежных представительств, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Associated Press (AP).

По сведениям AP, главы 29 зарубежных американских миссий получили уведомление о том, что срок их службы на занимаемых должностях истекает в январе.

Упомянутые дипломаты, указывает агентство, заняли свои посты при администрации 46-го президента США Джо Байдена. Наибольшее число американских послов отзывается из Африки, там уведомления о прекращении командировки получили главы диппредставительств США в 13 странах. В Азии администрация Трампа отзывает послов в шести странах, в том числе во Вьетнаме и на Филиппинах.

В странах Ближнего Востока уведомления о прекращении командировок получили высокопоставленные американские дипломаты в Алжире и Египте. Кадровые изменения также распространятся на посольства США в Армении, Северной Македонии, Черногории и Словакии. Упомянутые дипломаты, отмечает Associated Press, должны будут вернуться в Вашингтон, где при желании смогут получить новые назначения.

11 июля AP сообщало, что Госдепартамент начал массовые увольнения, предполагающие сокращение 1,3 тыс. сотрудников. Они стали частью плана госсекретаря США Марко Рубио по реорганизации ведомства с целью финансовой экономии и внесения идеологических корректировок.