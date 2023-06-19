Аппетиты Киева растут: ВСУ планируют закупить шведские боевые машины пехоты CV-90

ВСУ сообщили о планах по закупке тысячи шведских боевых машин пехоты CV-90. В свое время шведы разработали эту технику для своих сухопутных войск.

С середины 1990-х было выпущено 1170 таких БМП. Около 50 подержанных машин уже передали Украине. Новый заказ Киева планируется реализовать совместно с Чехией и Словакией, то есть сборку производить будут в Европе, а утилизацию - в Украине. Именно утилизацию.