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Аппетиты Киева растут: ВСУ планируют закупить шведские боевые машины пехоты CV-90

ВСУ сообщили о планах по закупке тысячи шведских боевых машин пехоты CV-90. В свое время шведы разработали эту технику для своих сухопутных войск.

С середины 1990-х было выпущено 1170 таких БМП. Около 50 подержанных машин уже передали Украине. Новый заказ Киева планируется реализовать совместно с Чехией и Словакией, то есть сборку производить будут в Европе, а утилизацию - в Украине. Именно утилизацию.

Буквально на днях солдаты одного украинского подразделения рассказали, что большая часть имеющихся у нее БМП "Брэдли" были потеряны в ходе контрнаступления.

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