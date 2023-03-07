Аппетиты киевского режима растут

Стало известно, что Украина просит США передать ей кассетные бомбы МК-20. По данным источников агентства Reuters, военные планируют сбрасывать их с беспилотников. Кроме того, Киев уже запросил у Вашингтона 155-миллиметровые кассетные артиллерийские снаряды. Отмечается, что Украина призвала членов Конгресса США оказать давление на Белый дом, чтобы тот все-таки одобрил поставку боеприпасов.

Что же касается самого Вашингтона, несмотря на то, что оборонный бюджет США вырос до 800 миллиардов долларов в год, страна не готова к ведению конфликта с "великими державами", в частности, с Россией и Китаем. Об этом сообщает Wall Street Journal.