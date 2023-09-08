Аппетиты растут: Киев требует больше оружия и санкций

Президент Украины заявил, что темпы боевых действий, введения антироссийских санкций и поставки западного оружия Киеву замедляются. Зеленский заявил, что для ускорения контрнаступления им необходимо больше западной техники, в частности, современных истребителей.

Ранее Минобороны России сообщало, что украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. За три месяца ВСУ потеряли более 66 тысяч военнослужащих и 7 тысяч 600 единиц различного вооружения. В Кремле назвали контрнаступ "провалившимся".