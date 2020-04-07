Apple начала массовый выпуск защитных экранов для врачей

Компания Apple поставила нуждающимся в разных странах более 20 миллионов медицинских масок, а также наладила производство защитных пластиковых прозрачных экранов для лица. Как отметил глава компании Тим Кук, опытные экземпляры уже поступили в одну из больниц Кремниевой долины и получили хорошие отзывы. В дальнейшем компания планирует выпускать их по миллиону в неделю. Производство налажено в США и в Китае, в скором времени экраны поступят и на внешние рынки.