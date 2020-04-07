3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Apple начала массовый выпуск защитных экранов для врачей
Компания Apple поставила нуждающимся в разных странах более 20 миллионов медицинских масок, а также наладила производство защитных пластиковых прозрачных экранов для лица. Как отметил глава компании Тим Кук, опытные экземпляры уже поступили в одну из больниц Кремниевой долины и получили хорошие отзывы. В дальнейшем компания планирует выпускать их по миллиону в неделю. Производство налажено в США и в Китае, в скором времени экраны поступят и на внешние рынки.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Впервые в конкурсе "Мисс Вселенная" участие примет Беларусь
"Марафон единства" в Бобруйске. Расскажем о новых точках по маршруту, объединяющему белорусов
Чего ожидать белорусской армии от геополитических сдвигов после выборов в США - в "Диспозиции"
МООП - на страже порядка. Расскажем, какие задачи перед собой ставят молодежные отряды
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все