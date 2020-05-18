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Apple открывает магазины и вводит новый порядок их работы

Apple открывает магазины и вводит новый порядок их работы

Американская корпорация Apple с понедельника возобновляет работу около ста своих магазинов по всему миру (25 из них в США), закрытых из-за пандемии коронавируса. Вместе с тем с учетом эпидемиологической безопасности вводится новый порядок работы, сообщила старший вице-президент Apple Дейдре О'Брайен.

Покупатели перед входом в магазины должны надевать маски (в случае отсутствия маску выдадут сотрудники магазина), их может находиться в помещении столько, сколько могут индивидуально обслужить работники. Клиентам также будут измерять температуру тела.


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