Apple планирует перенести производство iPhone из Китая

Американская компания Apple в последние недели ускорила планы по переносу части своего производства за пределы Китая. Руководство просит поставщиков более активно планировать сборку продуктов в других странах Азии, особенно в Индии и Вьетнаме. Пока не ясно, как оперативно это можно будет сделать. Однако ожидается, что Apple потеряет 8 миллиардов долларов из-за проблем на производстве.