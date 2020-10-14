Apple представила iPhone 12

Компания Apple представила публике новый iPhone 12. Этот аппарат будет поддерживать работу с сетями нового поколения 5G. Экран аппарата защищен керамическим щитом, что делает его, как утверждают разработчики, практически неразбиваемым. Двенадцатый айфон можно без опаски погружать в воду на полчаса на глубину 6 метров. Гаджет имеет также 3 камеры и позволяет снимать видео в формате 4К. Цена этого аппарата как всегда будет немаленькой - даже мини-айфон будет стоить дороже тысячи долларов.