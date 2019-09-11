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Apple представила новые айфоны

Компания Apple представила новую линейку смартфонов! В 11-ых яблоках появилисьдополнительные камеры и самые быстрые процессоры, как утверждает производитель. Заряд батареи продержится минимум на час дольше, чем у предшественника. Старт продаж в США - 20 сентября. Помимо телефонов, презентовали планшет и смарт-часы.

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