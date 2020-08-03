Apple проведет осенью презентацию нового iPhone 12

Некоторое время назад появились слухи о том, что презентация состоится не в конце сентября, как обычно, а позже. На недавней конференции представители Apple подтвердили эту информацию. Таким образом, поставки iPhone 12 в фирменные магазины бренда начнутся также позже - только в октябре или ноябре текущего года. Среди особенностей нового поколения iPhone называются отсутствие в комплектации гаджета наушников и зарядного устройства. Начальная цена составит $650.



