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Apple проведет осенью презентацию нового iPhone 12

Некоторое время назад появились слухи о том, что презентация состоится не в конце сентября, как обычно, а позже. На недавней конференции представители Apple подтвердили эту информацию. Таким образом, поставки iPhone 12 в фирменные магазины бренда начнутся также позже - только в октябре или ноябре текущего года. Среди особенностей нового поколения iPhone называются отсутствие в комплектации гаджета наушников и зарядного устройства. Начальная цена составит $650.

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