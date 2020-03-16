Apple закрыла магазины по всему миру до 27 марта

Корпорация также призвала сотрудников работать на дому и сообщила, что выделила 15 миллионов долларов на помощь для пострадавших от коронавируса. Компания выплатит заработную плату сотрудникам и за время закрытия магазинов.



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