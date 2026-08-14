Арабист Сухов о том, почему США и Иран не обсуждают ядерную программу: Все крутится вокруг Ормуза

Ситуация вокруг Ормузского пролива затмила собой основную причину агрессии США в отношении Ирана - ядерную программу. Тегеран успешно использует пролив в качестве рычага давления на Вашингтон.

quote Мы видим, что до обсуждения ядерной программы вообще не доходит. Все крутится вокруг Ормуза. И Ормузский пролив является средством посильнее, чем ядерная бомба, как оказалось, в руках Ирана. Николай Сухов, арабист, профессор Национального исследовательского университета "Высшая школа экономики" (Россия)

"И таким образом, опосредованно через влияние на мировую экономику, на формирование энергетического кризиса, Иран заставляет американскую администрацию и эмоционального президента Америки идти на уступки, потому что самое чувствительное - это цена галлона бензина в Соединенных Штатах. Самое чувствительное для политического будущего Трампа и его команды", - обозначил он.

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