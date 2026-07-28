"Арабский мир пересматривает партнеров": как БИСИ укрепляет связи с Лигой арабских государств

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Беларусь укрепляет аналитические связи с арабским миром. Минск посетила делегация Лиги арабских государств, включая председателя арабского парламента. Одним из ключевых пунктов программы стало посещение Белорусского института стратегических исследований, где стороны обсудили налаживание прямых контактов между аналитическими центрами. Аналитик Белорусского института стратегических исследований Анатолий Бояшов в "Актуальном интервью" объяснил, почему арабские партнеры заинтересованы в сотрудничестве с Беларусью, в чем уникальность белорусских подходов к аналитике и как это поможет увеличить товарооборот.

Главная задача БИСИ - установить контакты с центрами, которые готовят аналитику для высших должностных лиц арабских стран. Это позволит не только лучше понимать регион, но и донести до партнеров потенциал Беларуси. "Арабский мир пересматривает своих партнеров на фоне войны США и Израиля против Ирана. Прогнозируем, что эти страны будут диверсифицировать партнеров. Для нас это удобный момент, чтобы активизировать связи. Мы готовились к этому периоду и сейчас можем сделать рывок - закрепиться на рынках, увеличить товарооборот и экспорт", - пояснил эксперт.

По его словам, функции центров в арабском мире принципиально иные, чем на Западе. "Если западные центры нередко пытаются навязать свою картину мира, то первичная функция арабских центров - поиск ниш для инвестирования, того, что будет актуально в будущем. Это работа на экономику. Именно с этими центрами нам и нужно работать, потому что без них объективно донести наши возможности крайне затруднительно", - подчеркнул Анатолий Бояшов.

Арабские страны - богатые, они могут купить любые программы искусственного интеллекта. Однако они выбрали Беларусь по трем причинам:

1. Практикоориентированность. В БИСИ не развивают ИИ ради ИИ - все адаптируется под конкретные практические задачи: социология, анализ информационного пространства, обращения граждан.

2. Обучение аналитиков. Беларусь не только разрабатывает продукты, но и обучает специалистов работе с ними.

3. Защита данных. Программные пакеты - собственная разработка БИСИ, данные надежно защищены. У института есть опыт локального развертывания нейросетей.

"Конфликт с Ираном показал риски зависимости от американских продуктов. У арабских партнеров есть запрос на независимость, и мы его закрываем", - отметил аналитик.

Экспертный диалог Беларуси и арабского мира выходит на новый уровень. Беларусь предлагает не просто технологии, а комплексную систему аналитики, адаптированную под нужды конкретных стран. Арабские партнеры, пересматривая внешнеполитические приоритеты, видят в Беларуси надежного и независимого партнера, способного предложить решения без идеологических обременений. Это открывает новые возможности для белорусского экспорта и инвестиций.