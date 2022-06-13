Арабский мир не поддался давлению Запада - генсек Лиги арабских государств о позиции по украинским событиям

Арабский мир устоял перед западным натиском. Страны подверглись сильному давлению со стороны Запада, настаивавшего на том, чтобы они заняли определенную позицию в отношении событий в Украине и осудили действия России - заявил генеральный секретарь Лиги арабских государств. Ахмед Абуль Гейт отметил: "Арабские страны "оказались в чрезвычайно щекотливой ситуации, однако не поддались давлению, которому подвергались". Политик сообщил, что у арабского мира есть комплекс мер по недопущению неблагоприятного воздействия на национальную безопасность в условиях украинского кризиса.