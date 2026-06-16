Аракчи: Продолжение оккупации Ливана Израилем сорвет сделку

Продолжение оккупации Ливана Израилем сорвет сделку между Тегераном и Вашингтоном. Такое заявление сделал глава иранского МИД Аббас Аракчи, сообщает Al Jazeera. По его словам, конфликт с США завершен.

"Стороны готовятся подписать меморандум о взаимопонимании уже 19 июня. Однако любое продолжение израильской оккупации в Ливане станет прямым нарушением условий этого соглашения", - сказал иранский министр.

При этом ранее президент США Дональд Трамп заявил, что в случае нападения Израиля на Ливан сделка с Ираном не будет нарушена.