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Арахамия: На Донбассе украинские военные ежедневно теряют до тысячи человек
Украинские военные ведут массированный обстрел Донецка. Это куда проще, чем противостоять российским вооруженным силам. "Слуги народа" даже заменили победоносную пропагандистскую риторику просительной. Глава фракции правящей партии рассказывает, что на Донбассе украинские военные ежедневно теряют убитыми и ранеными до тысячи человек. Киевский посланник пожаловался на большие потери в ходе своего визита в Вашингтон, где выпрашивает новые поставки вооружения. Ранее офис Зеленского кровно обиделся на Германию за то, что немцы не прислали обещанные 5 тысяч касок. Но находятся добрые люди и помогают украинской армии вот такими шлемами, которые простреливаются травматом.
По оценкам Вашингтона, потери - около 100 убитых и 300 раненых
Но по оценкам Вашингтона, ежедневные потери ВСУ составляют примерно 100 человек убитыми, а ранеными - порядка 300. Лучше бы вели счет жертвам среди мирного украинского населения, которое ВСУ преступно используют в качестве живого щита или приманки огня противника.
В Харькове на подъездах расклеили объявления с таким призывом: "Обеспечьте доступ в квартиры, а в них - к окнам, чтобы там тероборона могла оборудовать огневые позиции". С кощунственной припиской "пожалуйста".
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