Украинские военные ведут массированный обстрел Донецка. Это куда проще, чем противостоять российским вооруженным силам. "Слуги народа" даже заменили победоносную пропагандистскую риторику просительной. Глава фракции правящей партии рассказывает, что на Донбассе украинские военные ежедневно теряют убитыми и ранеными до тысячи человек. Киевский посланник пожаловался на большие потери в ходе своего визита в Вашингтон, где выпрашивает новые поставки вооружения. Ранее офис Зеленского кровно обиделся на Германию за то, что немцы не прислали обещанные 5 тысяч касок. Но находятся добрые люди и помогают украинской армии вот такими шлемами, которые простреливаются травматом.