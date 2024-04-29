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Аравийский полуостров во власти непогоды: улицы превращаются в реки, посреди пустыни образуются озера
Оман и Саудовская Аравия продолжают страдать от обильных дождей. Во многих городах улицы превращаются в бурные реки, а посреди пустыни образуются озера.
Населенные пункты к подобному не готовы, поскольку в них практически отсутствуют дренажные коллекторы. Прежде вода быстро впитывалась в почву, а теперь часто возникают озера, которые, по всем приметам, сходить не намерены.
Кое-где выпадает настолько крупный град, что между барханами начинают течь ледяные реки.
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