ARD: подорожание мяса во благо населения

В Германии главный общественный телевещатель ARD попытался убедить зрителей, что подорожание мяса - это хорошо и преследует исключительно благо населения. В опросе - местная жительница заявила от имени граждан, что платить больше - это замечательно, ведь дополнительные деньги пойдут на климатические проекты. Выяснилось, правда, что подорожанию радовалась сотрудница самого телеканала. На ARD при этом ответили: а разве наши работники не имеют права на собственное мнение?