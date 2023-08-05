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ARD: подорожание мяса во благо населения

В Германии главный общественный телевещатель ARD попытался убедить зрителей, что подорожание мяса - это хорошо и преследует исключительно благо населения. В опросе - местная жительница заявила от имени граждан, что платить больше - это замечательно, ведь дополнительные деньги пойдут на климатические проекты. Выяснилось, правда, что подорожанию радовалась сотрудница самого телеканала. На ARD при этом ответили: а разве наши работники не имеют права на собственное мнение?

Ну, видимо, свободой слова в Европе и не пахнет. Накануне официальный представитель ЕС разместила в бывшем Твиттере заявление, в котором осуждался запрет в Нигере двух французских СМИ. И это при том, что в марте прошлого года были запрещены в Старом Свете российские медиа - "Спутник" и "Ар Ти". И такое лицемерие - это новые реалии европейской дипломатии.

Фото: pixabay.com

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