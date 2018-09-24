Арестован владелец компании, продающей чертежи оружия для 3D-печати

Арестован владелец американской компании, продающей чертежи оружия для 3D-печати. Поводом при этом стали обвинения совсем в другом. Коди Уилсона подозревают в сексуальном домогательстве. В полицию обратилась 16-летняя девушка. Он заплатил ей 500 долларов за интимную связь. Они познакомились в Интернете. Мужчина присылал ей интимные фото, а после склонил к близости в одной из гостиниц. Когда против Уилсона начали расследование, он попытался скрыться и улетел на Тайвань. Именно там американца и задержали и экстрадировали на родину. Дело о домогательствах рассматривает суд Техаса.