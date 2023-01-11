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Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь

Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь. Он написал письмо из тюрьмы. По словам Касема, ему предъявляют обвинения по статье "Нарушение экономических санкций".

Как написал журналист в письме, "в латвийских СМИ, наверное, сильно обрадовались моему аресту? Бог им всем судья! Поблагодари от меня каждого, кто за меня волнуется и помогает. Я все это чувствую, и слезы наворачиваются от переполняющих эмоций!".

Касему грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.

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