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Арестованный шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь
Арестованный в Латвии шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем вышел на связь. Он написал письмо из тюрьмы. По словам Касема, ему предъявляют обвинения по статье "Нарушение экономических санкций".
Как написал журналист в письме, "в латвийских СМИ, наверное, сильно обрадовались моему аресту? Бог им всем судья! Поблагодари от меня каждого, кто за меня волнуется и помогает. Я все это чувствую, и слезы наворачиваются от переполняющих эмоций!".
Касему грозит до 5 лет тюрьмы или штраф в виде 100 месячных зарплат.
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