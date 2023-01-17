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Арестович написал заявление об уходе с должности
Алексей Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины. Фото заявления опубликовал в соцсети. По его словам, так он решил продемонстрировать "пример цивилизованного поведения". Ранее Арестович заявил, что часть дома в Днепре обрушилась из-за падения на него сбитой украинскими ПВО ракеты. После чего на политика обрушилась критика активистов и украинских чиновников. 16 января депутат Верховной рады Гончаренко и вовсе сообщил о начале сбора подписей за увольнение Арестовича.
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