Арестович призвал украинцев умерить амбиции

Конфликт может завершиться не так, как этого ждут украинцы, цитирует экс-советника главы офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича РИА Новости.



"Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный "Минск-3"? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам - по морали и всему остальному, что мы просто обалдеем", - сказал он.



Арестович добавил, что для успеха нужны 400 тысяч идеально подготовленных вышколенных солдат с натовским оружием.



"Это у нас есть? Нет. В ближайший год будет? Не будет. Учебных мощностей не хватит… Мы как общество не готовы к такому исходу. Но самое неприятное, что и на Западе думают так же, а мы от них тотально зависим", - резюмировал экс-советник главы офиса президента Украины.