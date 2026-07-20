Аргентина встретила поражение в ЧМ-2026 по футболу массовыми погромами

Аргентинские футбольные страсти обернулись беспорядками и стычками с полицией. Тысячи фанатов, собравшихся в центре Буэнос-Айреса, встретили новость о поражении своей сборной в финале чемпионата мира массовыми погромами.

Болельщики начали закидывать стражей порядка камнями и бутылками, круша все на своем пути. В ответ полиция применила водометы, слезоточивый газ и резиновые пули. В результате накала страстей травмы получили как минимум 14 человек, среди них не только фанаты, но и силовики. Около 20 нарушителей задержаны.