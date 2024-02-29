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Аргентина анонсировала саммит в поддержку Украины
Президент Аргентины Хавьер Милей намерен провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины в этом году. Подробностей пока нет, но политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со "странами, которые защищают свободу, включая США и Израиль, а также Украину.
Риторика Милея резко отличается от курса, которого придерживаются лидеры других стран региона, например, президентов Бразилии и Мексики.
Напомним, за неполные 3 месяца на посту президента Милей несколько раз заявлял, что не будет продвигать межгосударственные отношения с Бразилией, Китаем и Россией, а также отказался от вступления страны в БРИКС.
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