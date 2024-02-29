Аргентина анонсировала саммит в поддержку Украины

Президент Аргентины Хавьер Милей намерен провести саммит латиноамериканских стран в поддержку Украины в этом году. Подробностей пока нет, но политик подчеркнул, что ставит в приоритет союзы со "странами, которые защищают свободу, включая США и Израиль, а также Украину.

Риторика Милея резко отличается от курса, которого придерживаются лидеры других стран региона, например, президентов Бразилии и Мексики.