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Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия официально приглашены в БРИКС
В состав БРИКС официально приглашены Иран, Аргентина, ОАЭ, Египет,Саудовская Аравия и Эфиопия. Об этом сообщил президент ЮАР Сирил Рамафоса, сообщает БЕЛТА.
Данные государства войдут в состав объединения с 1 января 2024 года, отметил президент ЮАР на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС. Сирил Рамафоса также указал, что БРИКС не ограничится лишь одной фазой расширения. По его словам, объединение являет собой партнерство равных стран, имеющих разные точки зрения, но единое видение "для создания лучшего мира".
Лидеры БРИКС 24 августа приняли итоговую декларацию по итогам саммита объединения. Документ получил название "Йоханнесбург-2".
Фото: БЕЛТА
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