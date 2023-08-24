Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия официально приглашены в БРИКС

Данные государства войдут в состав объединения с 1 января 2024 года, отметил президент ЮАР на пресс-конференции по итогам 15-го саммита БРИКС. Сирил Рамафоса также указал, что БРИКС не ограничится лишь одной фазой расширения. По его словам, объединение являет собой партнерство равных стран, имеющих разные точки зрения, но единое видение "для создания лучшего мира".