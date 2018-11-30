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Аргентина готова к проведению саммита "Большой двадцатки"
Аргентина готова к проведению саммита "Большой двадцатки" - в Буэнос-Айрес слетаются главы стран-участниц. Немного припоздает лишь Ангела Меркель - борт канцлера Германии через час после вылета из Берлина развернули назад из-за технических неисправностей. Темы саммита вполне традиционные - торговля, цифровая экономика, климатические изменения, устойчивое развитие и гендерное равенство. Однако главная интрига: удастся ли сторонам подписать совместное коммюнике, когда державы так далеки от единства взглядов. Среди основных конфликтов - торговая война США с Китаем, скандал с журналистом, убитым в саудовском консульстве и напряженные отношения с Россией из-за инцидента в Керченском проливе.
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