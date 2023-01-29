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Аргентина и страны Латинской Америки не планируют отправлять оружие Киеву

Аргентина и другие страны Латинской Америки против эскалации не планируют поставлять оружие Киеву или в какие-либо еще зоны конфликтов. Об этом заявил президент Аргентины Альберто Фернандес.

Молдова передаст Украине гуманитарную помощь

Стало также известно, что Молдова передаст Киеву гуманитарную помощь на сумму почти в 900 тысяч долларов.

Фото с сайта pixabay.com

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