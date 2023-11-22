Аргентина вступает в период "шоковых реформ"

Инаугурация новоизбранного аргентинского лидера состоится лишь 10 декабря, а Хавьер Милей уже активно формирует свою международную повестку. Накануне он заявил, что первым делом признает независимость Тайваня прямо в день своего вступления в должность. Учитывая позицию Пекина по данному вопросу, это означает фактический разрыв дипломатических отношений между двумя странами. Кроме того, Милей намерен 1 января разорвать отношения Аргентины с БРИКС. Соотечественников будущий президент "порадовал" обещанием превратить 2024-й в "год шоковых реформ".