Аргентинцы протестуют против продажи земли

Ожесточенные столкновения произошли в аргентинской столице Буэнос-Айресе. Протестующие пытались взять штурмом Конгресс, чтобы не допустить распродажи земли иностранцам.

Парламент рассматривал закон об отмене 15%-ного ограничения для зарубежных инвесторов, которое не давало транснациональным корпорациям взять под контроль аграрный сектор Аргентины. Попытка правительства Хавьера Милея отменить или повысить этот лимит до 25 % в рамках пакета реформ вызвала острые споры и массовые протесты в стране.

Противники закона утверждают, что в 36 департаментах Аргентины доля иностранной собственности уже достигла или превысила установленный действующим законом 15%-ный лимит. Причем наивысшая концентрация присутствия иностранных инвесторов наблюдается в Андах, на границах с Чили, Парагваем и Бразилией, а также в районах, богатых водными ресурсами, углеводородами и важнейшими минеральными ресурсами.

Протестующие вступили в ожесточенную схватку с полицией. Блюстители порядка применяли весь спектр спецсредств: от дубинок до газовых зарядов и брандспойтов.

Президент страны Хавьер Милей на протяжении двух лет своей каденции всеми силами пытается произвести либерализацию экономической системы, отменяя социальные гарантии гражданам и ограничения для транснациональных корпораций.