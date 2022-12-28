Аргентинцы готовы голосовать за Месси на президентских выборах

Согласно данным проведенного в Аргентине соцопроса, чуть меньше половины населения страны было быготовопроголосовать за капитана национальной команды по футболу Лионеля Месси в случае его участия в президентских выборах, пишет sb.by.



Из опрошенных 43,7 процента заявили, что проголосовали бы за Месси. Против высказались 37,8 процента. Еще 17,5 процента выбрали вариант "возможно". Остальные затруднились с ответом.



Также респонденты (а участие в опросе приняли 2500 человек) отметили, что Лионель Месси в основном вызывает у них радость и восхищение.



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