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Аргентинцы готовы голосовать за Месси на президентских выборах
Согласно данным проведенного в Аргентине соцопроса, чуть меньше половины населения страны было быготовопроголосовать за капитана национальной команды по футболу Лионеля Месси в случае его участия в президентских выборах, пишет sb.by.
Из опрошенных 43,7 процента заявили, что проголосовали бы за Месси. Против высказались 37,8 процента. Еще 17,5 процента выбрали вариант "возможно". Остальные затруднились с ответом.
Также респонденты (а участие в опросе приняли 2500 человек) отметили, что Лионель Месси в основном вызывает у них радость и восхищение.
Фото:pixabay.com
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