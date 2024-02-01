Аргентинцы протестуют против шоковых реформ в стране

В Аргентине неспокойно - в Буэнос-Айресе люди собрались у здания конгресса, требуя от депутатов и президента не проводить шоковые реформы в области экономики. Меры грозят увольнением тысяч человек. Акция переросла в ожесточенные столкновения с полицией.