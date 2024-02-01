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Аргентинцы протестуют против шоковых реформ в стране

В Аргентине неспокойно - в Буэнос-Айресе люди собрались у здания конгресса, требуя от депутатов и президента не проводить шоковые реформы в области экономики. Меры грозят увольнением тысяч человек. Акция переросла в ожесточенные столкновения с полицией.

Правоохранители начали активно применять спецсредства, включая слезоточивый газ и водометы.

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