Археологи нашли место захоронения викингов на северо-востоке Норвегии

На глубине около 50-ти сантиметров обнаружен и 20-метровый корабль. Находку сделали в фермерской зоне. Выяснилось, что это часть кладбища обустроена для демонстрации силы умерших. Раскапывать курган в ближайшее время не станут. Ученым предстоит оценить степень его сохранности.