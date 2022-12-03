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Археологи обнаружили в Колизее еду древних римлян
Археологи во время изучения канализационной системы Колизея в Риме нашли остатки еды, которой питались зрители гладиаторских боев в древнем амфитеатре, сообщает BBC.
Так, были обнаружены семена инжира, вишни, ежевики, винограда, дыни, оливки, грецкие орехи и другая еда, которую древние римляне готовили прямо на трибунах в своего рода мангалах.
Археологам также удалось найти останки животных, которых задействовали в боях и различных играх на арене, в том числе кости львов, ягуаров, медведей и собак.
Среди других находок оказались свыше 50 бронзовых монет позднеримского периода и серебряная монета, отчеканенная в честь десятилетия правления императора Марка Аврелия примерно в 170-171 годах нашей эры.
В рамках исследовательских работ специалисты расчистили около 70 м канализационных каналов и дренажных стоков под Колизеем, который неизменно остается одной из главных достопримечательностей Италии.
Ввиду того, что древняя система канализации была забита мусором и землей и туда не поступала вода, многие вещи сохранились в достаточно хорошем состоянии.
Отмечается, что данное исследование, которое велось на протяжении года, помогло специалистам получить более полное представление о повседневной жизни древних римлян и их привычках.
Фото с официальной страницы Колизея в Twitter
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