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Археологическая сенсация. В Египте найдено 30 расписных саркофагов

Находка века в Египте. Недалеко от Луксора обнаружены тайники мумий, в них - жрецы, простые мужчины, женщины и дети. Захоронение относится к X веку до нашей эры.

30 саркофагов были уложены в два яруса и покрыты исключительными росписями. До этого дня их никто не вскрывал. Впереди реставрация, а потом находку выставят в Большом египетском музее, который откроется в следующем году у пирамид в Гизе.

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