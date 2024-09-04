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Архимандрит Савва о властях Украины: Это люди, у которых нет веры
То, что происходит сегодня в Украине, сложно поддается описанию с использованием дипломатичных формулировок. Вся сущность людей у власти находит отражение в их неприкрытой двуличности. Вспоминается Порошенко в рясе, Зеленский, идущий на поклон к главе Украинской православной церкви.
Когда нужна была поддержка верующих на выборах, их не смущал Московский патриархат. Сегодня в угоду политической конъектуре они запрещают каноническую церковь и устраивают гонения на верующих.
В украинском политикуме - циники, просто циники. Это совершенно очевидно всем, особенно после событий майдана. Это люди, у которых нет веры, религии, нет духовного измерения. Тут есть только идеал наживы и личных амбиций. Вся современная история показывает, что как государство Украина так и не сформировалась.
У каждого человека, по мнению архимандрита, все равно есть что-то святое за душой, даже если он с предельной прагматичностью относящийся ко всему политик. Хотя бы в отношении к семье. "Я думаю, что у людей, которые сейчас находятся у власти в Украине, вообще нет ничего святого. Они с таким же успехом продадут то, чему они сейчас присягают (вышиванки, флаги), если это будет выгодно", - считает он.
Арест Павла Дурова вызвал переполох среди медиамагнатов. Пока одни бегут из Европы, другие думают, кто из них следующий на очереди. В это время Сорос скупает американские радиостанции и планирует сохранить власть над Белым домом. Причем тут атака на Курск и кто зажал голову Зеленского в капкан? Украинские иконы на европейских аукционах. Как строят бизнес на репрессиях канонической церкви? Правый поворот Германии. Регион на пороге становления нового фюрера. Об этом и не только смотрите в "Трендах" на "Беларусь 1".
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