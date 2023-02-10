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Архитектор рухнувшего при землетрясении ЖК задержан при попытке улететь из Турции
В аэропорту Стамбула при попытке улететь из страны задержан главныйархитекторжилого комплекса Rönesans Rezidans, который полностью разрушился после землетрясений в турецкой провинции Хатай,сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Sabah.
Никто не избежит наказания за халатность, приведшую к обрушению зданий при сокрушительном землетрясении в понедельник на юго-востоке страны, заявлял ранее министр юстиции Турции Бекир Боздаг.После катастрофических подземных толчков 1999 года, унесших жизни более 18 тысяч человек, в Турции пересмотрели правила, регулирующие строительство жилых зданий. В частности, в 2007 году был принят кодекс строительства домов с учетом требований, необходимых для защиты от землетрясений.
"Получивший миллионы лир за продажу 250 квартир в жилом комплексе главный подрядчик (в ряде СМИ – архитектор) Мехмет Яшар Чошкун задержан в Новом аэропорту Стамбула при попытке улететь в Черногорию. Запрет на выезд наложен генпрокуратурой Стамбула", - указывает издание.
Квартиры в жилом комплексе, строительство которого завершилось в 2012 году, продавались по цене от 1,5 миллиона до 3 миллионов лир (от 800 тысяч до 1,6 миллиона долларов по курсу на 2012 год). Однако удара стихии дом, рекламировавшийся как "райское место", не выдержал – все 12 этажей рухнули в один миг, пишет газета. Местонахождение брата Чошкуна, совладельца строительной компании и инженера, пока не установлено, при этом в 2017 году братья перенесли офис в Черногорию.
Также в пятницу стало известно, что около 170 адвокатов подали иски против подрядчиков ряда жилых комплексов в затронутых катастрофой провинциях с требованием запретить им всем выезд из страны.
Фото: © AP
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